"Фенербахче", "Башакшехир" и "Акхисар" побеждают в чемпионате Турции

Завершились три матча третьего тура чемпионата Турции. Стоит отметить первую победу "Фенербахче" в этом сезоне. Также свои матчи выиграли "Башакшехир" и "Акхисар".

"Генчлербирлиги" - "Фенербахче" - 1:2 (1:1)

Голы: Пехливан, 21 (автогол) - 0:1, Огюз, 37 (с пенальти) - 1:1, Туфан, 67 - 1:2

"Фенербахче": Демирел, Калдирим (Койбаши, 46), Шкртел, Нойштедтер, Исла, Туфан, Топал (Соуза, 90), Вальбуэна, Жулиано, Дирар (Шаэшуэ, 46), Сольдадо

"Башакшехир" - "Коньяспор" - 2:1 (0:0)

Голы: Вишча, 58 - 1:0, Текдемир, 82 - 2:0, Скубич, 88 - 2:1

"Акхисар" - "Касымпаша" - 2:1 (0:0)

Голы: Байрам, 79 - 1:0, Атасевен, 88 - 2:0, Ранхель, 90 (с пенальти) - 2:1

Положение лидеров: Галатасарай - 9, Бешикташ, Акхисар - 7, Башакшехир - 6...

Не пропустите: "Трабзонспор" уступил "Гёзтепе", "Кайсериспор" и "Османлыспор" разошлись миром. | http://soccernews.ru