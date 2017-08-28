"Фенербахче", "Башакшехир" и "Акхисар" побеждают в чемпионате Турции

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"Фенербахче", "Башакшехир" и "Акхисар" побеждают в чемпионате Турции

Завершились три матча третьего тура чемпионата Турции. Стоит отметить первую победу "Фенербахче" в этом сезоне. Также свои матчи выиграли "Башакшехир" и "Акхисар".

"Генчлербирлиги" - "Фенербахче" - 1:2 (1:1)
Голы: Пехливан, 21 (автогол) - 0:1, Огюз, 37 (с пенальти) - 1:1, Туфан, 67 - 1:2

"Фенербахче": Демирел, Калдирим (Койбаши, 46), Шкртел, Нойштедтер, Исла, Туфан, Топал (Соуза, 90), Вальбуэна, Жулиано, Дирар (Шаэшуэ, 46), Сольдадо

"Башакшехир" - "Коньяспор" - 2:1 (0:0)
Голы: Вишча, 58 - 1:0, Текдемир, 82 - 2:0, Скубич, 88 - 2:1

"Акхисар" - "Касымпаша" - 2:1 (0:0)
Голы: Байрам, 79 - 1:0, Атасевен, 88 - 2:0, Ранхель, 90 (с пенальти) - 2:1

Положение лидеров: Галатасарай - 9, Бешикташ, Акхисар - 7, Башакшехир - 6...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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