"Фенербахче", "Башакшехир" и "Акхисар" побеждают в чемпионате Турции
Завершились три матча третьего тура чемпионата Турции. Стоит отметить первую победу "Фенербахче" в этом сезоне. Также свои матчи выиграли "Башакшехир" и "Акхисар".
"Генчлербирлиги" - "Фенербахче" - 1:2 (1:1)
Голы: Пехливан, 21 (автогол) - 0:1, Огюз, 37 (с пенальти) - 1:1, Туфан, 67 - 1:2
"Фенербахче": Демирел, Калдирим (Койбаши, 46), Шкртел, Нойштедтер, Исла, Туфан, Топал (Соуза, 90), Вальбуэна, Жулиано, Дирар (Шаэшуэ, 46), Сольдадо
"Башакшехир" - "Коньяспор" - 2:1 (0:0)
Голы: Вишча, 58 - 1:0, Текдемир, 82 - 2:0, Скубич, 88 - 2:1
"Акхисар" - "Касымпаша" - 2:1 (0:0)
Голы: Байрам, 79 - 1:0, Атасевен, 88 - 2:0, Ранхель, 90 (с пенальти) - 2:1
Положение лидеров: Галатасарай - 9, Бешикташ, Акхисар - 7, Башакшехир - 6...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Коньяспор
|34
|43
|10
|Касимпаса
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Бурсаспор
|34
|38
|15
|Кайсериспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25