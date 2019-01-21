"Фенербахче" близок к подписанию вингера "Челси"

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"Фенербахче" близок к подписанию вингера "Челси"

"Фенербахче" близок к подписанию вингера "Челси" Виктора Мозеса, сообщает Milliyet.

По информации источника, турецкий клуб арендует 28-летнего нигерийца до лета 2019 года. Скорее всего, "канарейки" объявят о сделке уже сегодня.

В борьбе за африканского полузащитника "Фенербахче" опередил "Кристал Пэлас".

В текущем сезоне Мозес сыграл за "Челси" 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Контракт футболиста с "синими" рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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