"Фенербахче" – "Бурсаспор" - 2:1 (обзор)

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"Фенербахче" – "Бурсаспор" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Бурсаспором".

Не пропустите: "Фенербахче" переиграл "Бурсаспор" и другие результаты первого тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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