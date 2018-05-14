"Фенербахче" деклассировал "Карабюкспор", "Акхисар Беледие" сильнее "Кайсериспора"
В рамках 33-го тура чемпионата Турции состоялись два заключительных матча. "Фенербахче" на выезде уничтожил безнадёжного аутсайдера "Карабюкспор" и вышел на второе место в турнирной таблице первенства, а "Акхисар Беледие" в гостях обыграл "Кайсериспор".
"Карабюкспор" – "Фенербахче" - 0:7
Голы: Кравченко, 2 (автогол) - 0:1, Фернандао, 20 - 0:2, Фернандао, 29 - 0:3, Шаэшуэ, 38 - 0:4, Сольдадо, 47 - 0:5, Дирар, 77 - 0:6, Янссен, 90 - 0:7.
"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Жулиано, Топал, Соуза, Шаэшуэ (Вальбуэна, 83), Сольдадо (Янссен, 66), Фернандао (Дирар, 66).
"Кайсериспор" – "Акхисар Беледие" - 1:2
Голы: Селезнёв, 69 - 0:1, Айдогду, 73 - 0:2, Кравец, 79 - 1:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|33
|72
|2
|Фенербахче
|33
|69
|3
|Истанбул ББ
|33
|69
|4
|Бешикташ
|33
|68
|5
|Трабзонспор
|33
|52
|6
|Гёзтепе АС Измир
|33
|49
|7
|Сивасспор
|33
|49
|8
|Касимпаса
|33
|46
|9
|Кайсериспор
|33
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|33
|40
|11
|Бурсаспор
|33
|39
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|33
|39
|13
|Антальяспор
|33
|38
|14
|Аланьяспор
|33
|37
|15
|Коньяспор
|33
|36
|16
|Османлыспор
|33
|33
|17
|Генчлербирлиги
|33
|30
|18
|Карабюкспор
|33
|12