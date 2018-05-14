"Фенербахче" деклассировал "Карабюкспор", "Акхисар Беледие" сильнее "Кайсериспора"

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"Фенербахче" деклассировал "Карабюкспор", "Акхисар Беледие" сильнее "Кайсериспора"

В рамках 33-го тура чемпионата Турции состоялись два заключительных матча. "Фенербахче" на выезде уничтожил безнадёжного аутсайдера "Карабюкспор" и вышел на второе место в турнирной таблице первенства, а "Акхисар Беледие" в гостях обыграл "Кайсериспор".

"Карабюкспор" – "Фенербахче" - 0:7

Голы: Кравченко, 2 (автогол) - 0:1, Фернандао, 20 - 0:2, Фернандао, 29 - 0:3, Шаэшуэ, 38 - 0:4, Сольдадо, 47 - 0:5, Дирар, 77 - 0:6, Янссен, 90 - 0:7.

"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Жулиано, Топал, Соуза, Шаэшуэ (Вальбуэна, 83), Сольдадо (Янссен, 66), Фернандао (Дирар, 66).


"Кайсериспор" – "Акхисар Беледие" - 1:2

Голы: Селезнёв, 69 - 0:1, Айдогду, 73 - 0:2, Кравец, 79 - 1:2.

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Команда М О
1 Галатасарай 33 72
2 Фенербахче 33 69
3 Истанбул ББ 33 69
4 Бешикташ 33 68
5 Трабзонспор 33 52
6 Гёзтепе АС Измир 33 49
7 Сивасспор 33 49
8 Касимпаса 33 46
9 Кайсериспор 33 44
10 Малатия Беледийеспор 33 40
11 Бурсаспор 33 39
12 Акхисар Беледийе ГС 33 39
13 Антальяспор 33 38
14 Аланьяспор 33 37
15 Коньяспор 33 36
16 Османлыспор 33 33
17 Генчлербирлиги 33 30
18 Карабюкспор 33 12
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