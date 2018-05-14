"Фенербахче" деклассировал "Карабюкспор", "Акхисар Беледие" сильнее "Кайсериспора"

В рамках 33-го тура чемпионата Турции состоялись два заключительных матча. "Фенербахче" на выезде уничтожил безнадёжного аутсайдера "Карабюкспор" и вышел на второе место в турнирной таблице первенства, а "Акхисар Беледие" в гостях обыграл "Кайсериспор".

"Карабюкспор" – "Фенербахче" - 0:7

Голы: Кравченко, 2 (автогол) - 0:1, Фернандао, 20 - 0:2, Фернандао, 29 - 0:3, Шаэшуэ, 38 - 0:4, Сольдадо, 47 - 0:5, Дирар, 77 - 0:6, Янссен, 90 - 0:7.

"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Жулиано, Топал, Соуза, Шаэшуэ (Вальбуэна, 83), Сольдадо (Янссен, 66), Фернандао (Дирар, 66).



"Кайсериспор" – "Акхисар Беледие" - 1:2

Голы: Селезнёв, 69 - 0:1, Айдогду, 73 - 0:2, Кравец, 79 - 1:2.

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