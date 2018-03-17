"Фенербахче" – "Галатасарай" - 0:0 (обзор)

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"Фенербахче" – "Галатасарай" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Галатасараем".

Не пропустите: "Галатасарай" расписал безголевую ничью с "Фенербахче" и другие результаты 26-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 26 54
2 Бешикташ 25 50
3 Истанбул ББ 25 50
4 Фенербахче 26 48
5 Трабзонспор 26 42
6 Кайсериспор 26 41
7 Гёзтепе АС Измир 26 40
8 Сивасспор 26 38
9 Акхисар Беледийе ГС 26 34
10 Малатия Беледийеспор 26 34
11 Бурсаспор 26 33
12 Касимпаса 26 31
13 Аланьяспор 26 28
14 Антальяспор 26 28
15 Османлыспор 26 27
16 Генчлербирлиги 26 27
17 Коньяспор 26 24
18 Карабюкспор 26 12
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