"Фенербахче" – "Генчлербирлиги" - 2:2 (обзор)

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"Фенербахче" – "Генчлербирлиги" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Генчлербирлиги".

Не пропустите: "Фенербахче" потерял очки в матче с "Генчлербирлиги" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 19 42
2 Галатасарай 19 41
3 Фенербахче 20 38
4 Бешикташ 20 37
5 Кайсериспор 20 34
6 Трабзонспор 19 31
7 Гёзтепе АС Измир 19 31
8 Сивасспор 19 27
9 Бурсаспор 20 26
10 Малатия Беледийеспор 20 26
11 Касимпаса 20 25
12 Аланьяспор 20 21
13 Генчлербирлиги 20 21
14 Акхисар Беледийе ГС 20 21
15 Антальяспор 20 21
16 Османлыспор 20 18
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 20 12
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