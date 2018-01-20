"Фенербахче" – "Гёзтепе" - 2:1 (обзор)

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"Фенербахче" – "Гёзтепе" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Гёзтепе".

Не пропустите: "Фенербахче" вырывает победу над "Гёзтепе" и другие результаты 18-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фенербахче 18 36
2 Истанбул ББ 17 36
3 Галатасарай 17 35
4 Бешикташ 17 30
5 Кайсериспор 17 30
6 Гёзтепе АС Измир 18 30
7 Трабзонспор 17 29
8 Сивасспор 17 26
9 Бурсаспор 17 25
10 Малатия Беледийеспор 18 23
11 Касимпаса 18 22
12 Акхисар Беледийе ГС 17 19
13 Аланьяспор 18 18
14 Османлыспор 18 18
15 Генчлербирлиги 18 17
16 Антальяспор 17 17
17 Коньяспор 17 15
18 Карабюкспор 18 9
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