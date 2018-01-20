"Фенербахче" – "Гёзтепе" - 2:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Гёзтепе".
Не пропустите: "Фенербахче" вырывает победу над "Гёзтепе" и другие результаты 18-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фенербахче
|18
|36
|2
|Истанбул ББ
|17
|36
|3
|Галатасарай
|17
|35
|4
|Бешикташ
|17
|30
|5
|Кайсериспор
|17
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|18
|30
|7
|Трабзонспор
|17
|29
|8
|Сивасспор
|17
|26
|9
|Бурсаспор
|17
|25
|10
|Малатия Беледийеспор
|18
|23
|11
|Касимпаса
|18
|22
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|17
|19
|13
|Аланьяспор
|18
|18
|14
|Османлыспор
|18
|18
|15
|Генчлербирлиги
|18
|17
|16
|Антальяспор
|17
|17
|17
|Коньяспор
|17
|15
|18
|Карабюкспор
|18
|9