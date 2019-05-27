"Фенербахче" готов заплатить требуемую сумму за Зе Луиша

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"Фенербахче" готов заплатить требуемую сумму за Зе Луиша

Форвард "Спартака" Зе Луиш близок к переходу в "Фенербахче".

Как сообщает Aksam, турецкий клуб готов заплатить за бразильца 15 миллионов евро, которые требует за его трансфер "Спартак". Напомним, что Зе Луиш входит в список футболистов, которые будут выставлены на продажу предстоящим летом.

Отметим, что альтернативой Зе Луишу "Фенербахче" рассматривает Николу Калинича из "Атлетико".

В минувшем сезоне на счету Зе Луиша 14 забитых мячей и четыре ассиста в 36 матчах.

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