"Фенербахче" готов заплатить требуемую сумму за Зе Луиша
Форвард "Спартака" Зе Луиш близок к переходу в "Фенербахче".
Как сообщает Aksam, турецкий клуб готов заплатить за бразильца 15 миллионов евро, которые требует за его трансфер "Спартак". Напомним, что Зе Луиш входит в список футболистов, которые будут выставлены на продажу предстоящим летом.
Отметим, что альтернативой Зе Луишу "Фенербахче" рассматривает Николу Калинича из "Атлетико".
В минувшем сезоне на счету Зе Луиша 14 забитых мячей и четыре ассиста в 36 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
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|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
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|Джайкур Ризеспор
|34
|41
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|Сивасспор
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|12
|Кайсериспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
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|Касимпаса
|34
|39
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|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
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|Акхисар Беледийе ГС
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