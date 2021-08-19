"Фенербахче" готовит предложение "Краснодару" по Вильене

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"Фенербахче" нацелился на хавбека "Краснодара" Тонни Вильену.

Как сообщает Fotomac, турецкий клуб видит в игроке возможную замену Озану Туфану, который близок к уходу в "Уотфорд".

Отмечается, что "Фенербахче" сделает официальное предложение в ближайшее время.

Ранее агент футболиста сообщил, что Вильена был исключен из состава.

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