"Фенербахче" готовит предложение по форварду "Спартака"

"Фенербахче" хочет купить нападающего московского "Спартака" Зе Луиша, сообщает Fanatik.

По информации источника, летом турецкий клуб намерен предложить "красно-белым" 4 миллиона евро за 28-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продать африканца по выгодной цене.

В текущем сезоне Зе Луиш сыграл за "народную команду" 34 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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