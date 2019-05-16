"Фенербахче" готовит предложение по форварду "Спартака"

Теги спартак москвафенербахчезе луиштрансферы

"Фенербахче" готовит предложение по форварду "Спартака"

"Фенербахче" хочет купить нападающего московского "Спартака" Зе Луиша, сообщает Fanatik.

По информации источника, летом турецкий клуб намерен предложить "красно-белым" 4 миллиона евро за 28-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продать африканца по выгодной цене.

В текущем сезоне Зе Луиш сыграл за "народную команду" 34 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Промес не исключает возвращения в "Спартак" на правах аренды. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов