"Фенербахче" громит "Касымпашу" и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим гостевую крупную победу "Фенербахче" над "Касымпашей".

"Кайсериспор" – "Аланьяспор" - 1:2

Голы: Караджа, 46 - 0:1, Рик, 77 - 1:1, Дуглас, 86 (пенальти) - 1:2.

Удаление: Сэпунару (85) - "Кайсериспор".



"Сивасспор" – "Генчлербирлиги" - 1:0

Гол: Арслан, 18 - 1:0.



"Антальяспор" – "Трабзонспор" - 1:2

Голы: Гюрал, 6 - 1:0, Йылмаз, 40 (пенальти) - 1:1, Язиджи, 62 - 1:2.



"Касымпаша" – "Фенербахче" - 1:4

Голы: Соуза, 31 - 0:1, Депе, 52 - 1:1, Озбайраклы, 64 - 1:2, Вальбуэна, 74 - 1:3, Янссен, 90 - 1:4.

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