"Фенербахче" громит "Касымпашу" и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции

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"Фенербахче" громит "Касымпашу" и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим гостевую крупную победу "Фенербахче" над "Касымпашей".

"Кайсериспор" – "Аланьяспор" - 1:2

Голы: Караджа, 46 - 0:1, Рик, 77 - 1:1, Дуглас, 86 (пенальти) - 1:2.

Удаление: Сэпунару (85) - "Кайсериспор".


"Сивасспор" – "Генчлербирлиги" - 1:0

Гол: Арслан, 18 - 1:0.


"Антальяспор" – "Трабзонспор" - 1:2

Голы: Гюрал, 6 - 1:0, Йылмаз, 40 (пенальти) - 1:1, Язиджи, 62 - 1:2.


"Касымпаша" – "Фенербахче" - 1:4

Голы: Соуза, 31 - 0:1, Депе, 52 - 1:1, Озбайраклы, 64 - 1:2, Вальбуэна, 74 - 1:3, Янссен, 90 - 1:4. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 30 63
2 Фенербахче 31 63
3 Бешикташ 30 62
4 Истанбул ББ 30 62
5 Трабзонспор 31 49
6 Гёзтепе АС Измир 31 47
7 Сивасспор 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 31 40
10 Малатия Беледийеспор 30 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Аланьяспор 31 35
13 Акхисар Беледийе ГС 30 35
14 Антальяспор 31 35
15 Коньяспор 30 32
16 Османлыспор 30 32
17 Генчлербирлиги 31 30
18 Карабюкспор 31 12
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