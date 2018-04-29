"Фенербахче" громит "Касымпашу" и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим гостевую крупную победу "Фенербахче" над "Касымпашей".
"Кайсериспор" – "Аланьяспор" - 1:2
Голы: Караджа, 46 - 0:1, Рик, 77 - 1:1, Дуглас, 86 (пенальти) - 1:2.
Удаление: Сэпунару (85) - "Кайсериспор".
"Сивасспор" – "Генчлербирлиги" - 1:0
Гол: Арслан, 18 - 1:0.
"Антальяспор" – "Трабзонспор" - 1:2
Голы: Гюрал, 6 - 1:0, Йылмаз, 40 (пенальти) - 1:1, Язиджи, 62 - 1:2.
"Касымпаша" – "Фенербахче" - 1:4
Голы: Соуза, 31 - 0:1, Депе, 52 - 1:1, Озбайраклы, 64 - 1:2, Вальбуэна, 74 - 1:3, Янссен, 90 - 1:4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|30
|63
|2
|Фенербахче
|31
|63
|3
|Бешикташ
|30
|62
|4
|Истанбул ББ
|30
|62
|5
|Трабзонспор
|31
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|7
|Сивасспор
|31
|47
|8
|Кайсериспор
|31
|44
|9
|Касимпаса
|31
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|30
|38
|11
|Бурсаспор
|30
|36
|12
|Аланьяспор
|31
|35
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|30
|35
|14
|Антальяспор
|31
|35
|15
|Коньяспор
|30
|32
|16
|Османлыспор
|30
|32
|17
|Генчлербирлиги
|31
|30
|18
|Карабюкспор
|31
|12