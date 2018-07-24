"Фенербахче" хочет арендовать хавбека "Барселоны"

"Фенербахче" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Рафинье Алькантаре, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, турецкий клуб предлагает каталонцам два миллиона евро за годичную аренду футболиста с обязательством оплачивать всю его зарплату.

Впрочем, "Барселона" по-прежнему рассчитывает продать 25-летнего Рафинью за 35 миллионов евро.

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