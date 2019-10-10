"Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" Озила

"Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" в зимнее трансферное окно хавбека Месута Озила. Об этом пишет Takvim.

По данным источника, клубы уже начали переговоры по поводу перехода 30-летнего турка.

Отметим, что в последних трех матчах футболист даже не попадал в заявку "канониров". В этом сезоне Озил участвовал лишь в 1 матче АПЛ. На его позиции чаще всего появляются Дани Себальос и Джо Уиллок.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" даже готов выплачивать часть зарплаты игроку, если он уйдет в аренду.

Полузащитник играет в "Арсенале" с 2013 года. За это время он провел 233 матча, отметившись 43 голами и 74 ассистами.

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