"Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" Озила

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"Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" Озила

"Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" в зимнее трансферное окно хавбека Месута Озила. Об этом пишет Takvim.

По данным источника, клубы уже начали переговоры по поводу перехода 30-летнего турка.

Отметим, что в последних трех матчах футболист даже не попадал в заявку "канониров". В этом сезоне Озил участвовал лишь в 1 матче АПЛ. На его позиции чаще всего появляются Дани Себальос и Джо Уиллок.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" даже готов выплачивать часть зарплаты игроку, если он уйдет в аренду.

Полузащитник играет в "Арсенале" с 2013 года. За это время он провел 233 матча, отметившись 43 голами и 74 ассистами.

А еще: "Арсенал" готов расстаться с Озилом| http://soccernews.ru
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