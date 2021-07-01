"Фенербахче" хочет купить Дзюбу

Теги зенит санкт-петербургфенербахчеартём дзюбатрансферы

"Фенербахче" хочет купить Дзюбу

Фото инстаграм Артема Дзюбы

"Фенербахче" собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна.

По информации Fotomac, в шорт-лист турецкого клуба входит форвард "Зенита" Артём Дзюба.

"Канарейки" готовы удовлетворить финансовые требования 32-летнего футболиста.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дзюба забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах. Его контракт с "Зенитом" истекает в июне 2022 года.

Не пропустите: Орлов: "Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов