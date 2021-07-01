"Фенербахче" хочет купить Дзюбу
"Фенербахче" собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна.
По информации Fotomac, в шорт-лист турецкого клуба входит форвард "Зенита" Артём Дзюба.
"Канарейки" готовы удовлетворить финансовые требования 32-летнего футболиста.
Рыночная стоимость россиянина оценивается в 11 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Дзюба забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах. Его контракт с "Зенитом" истекает в июне 2022 года.
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