"Фенербахче" хочет купить Смолова

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"Фенербахче" хочет купить Смолова

"Фенербахче" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщает Futbolarena.com.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести форварда в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 30 миллионов евро. Впрочем, "Краснодар" может согласиться отпустить игрока в Европу за 15-20 миллионов.

Ранее сообщалось, что 27-летний Смолов нацелен на переход в "Спартак".

Не пропустите: Смолов хочет играть за "Спартак". | http://soccernews.ru

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