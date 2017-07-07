"Фенербахче" хочет купить Смолова

"Фенербахче" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщает Futbolarena.com.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести форварда в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 30 миллионов евро. Впрочем, "Краснодар" может согласиться отпустить игрока в Европу за 15-20 миллионов.

Ранее сообщалось, что 27-летний Смолов нацелен на переход в "Спартак".

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