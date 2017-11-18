"Фенербахче" хочет купить Смолова

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"Фенербахче" хочет купить Смолова

"Фенербахче" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову, сообщает турецкая пресса.

"Канарейки" следят за игрой 27-летнего футболиста с начала этого сезона и остались впечатлены увиденным.

Турецкий клуб уже начал переговоры с "Краснодаром" по трансферу Смолова. "Фенербахче" готов заплатить за россиянина 12 миллионов евро.

Не пропустите: Роман Павлюченко считает, что Смолов мог бы заиграть в АПЛ. | http://soccernews.ru

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