"Фенербахче" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Рохо

"Фенербахче" интересуется аргентинским защитником "Манчестер Юнайтед" Маркосом Рохо. Об этом сообщает The Times.



По информации издания, футболист хочет покинуть английский клуб и перейти в стан турецкой команды.



Ранее "Эвертон" хотел приобрести игрока за 27 миллионов евро, однако "МЮ" отказался его продавать.

Рохо является игроком "Манчестер Юнайтед" с лета 2014 года. Его трансфер обошелся клубу в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне 29 летний футболист участвовал лишь в 5 встречах.



Отметим, что Рохо играл в "Спартаке" с января 2011 по июля 2012 года.

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