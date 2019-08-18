"Фенербахче" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Рохо

Теги фенербахчеманчестер юнайтедмаркос рохо

"Фенербахче" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Рохо

"Фенербахче" интересуется аргентинским защитником "Манчестер Юнайтед" Маркосом Рохо. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, футболист хочет покинуть английский клуб и перейти в стан турецкой команды.

Ранее "Эвертон" хотел приобрести игрока за 27 миллионов евро, однако "МЮ" отказался его продавать.

Рохо является игроком "Манчестер Юнайтед" с лета 2014 года. Его трансфер обошелся клубу в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне 29 летний футболист участвовал лишь в 5 встречах.

Отметим, что Рохо играл в "Спартаке" с января 2011 по июля 2012 года.

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