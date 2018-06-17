"Фенербахче" хочет переманить главного тренера ПСВ

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"Фенербахче" хочет переманить главного тренера ПСВ

"Фенербахче" хочет переманить главного тренера ПСВ Филлипа Коку, сообщает Telegraaf.

По информации источника, клубы ведут переговоры по поводу возможного переезда 47-летнего специалиста в Стамбул.

Коку связан с ПСВ контрактом до лета 2019 года. Прописана ли в соглашении опция выкупа, пока неизвестно.

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