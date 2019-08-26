"Фенербахче" хочет подписать бывшего игрока ПСЖ

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"Фенербахче" хочет подписать бывшего игрока ПСЖ

"Фенербахче" проявляет интерес к французскому полузащитнику Хатему Бен Арфа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, турецкий клуб предложил футболисту зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год. В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.

В прошлом сезоне 32-летний Бен Арфа выступал за "Ренн", провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее он играл за "Лион", "Марсель", "Ньюкасл", "Халл Сити", "Ниццу" и ПСЖ. За сборную Франции сыграл 15 матчей и забил два мяча.

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