"Фенербахче" хочет подписать бывшего игрока ПСЖ
"Фенербахче" проявляет интерес к французскому полузащитнику Хатему Бен Арфа, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, турецкий клуб предложил футболисту зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год. В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.
В прошлом сезоне 32-летний Бен Арфа выступал за "Ренн", провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее он играл за "Лион", "Марсель", "Ньюкасл", "Халл Сити", "Ниццу" и ПСЖ. За сборную Франции сыграл 15 матчей и забил два мяча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фенербахче
|2
|6
|2
|Аланьяспор
|2
|6
|3
|Денизлиспор
|2
|6
|4
|Джайкур Ризеспор
|2
|6
|5
|Трабзонспор
|2
|4
|6
|Сивасспор
|2
|3
|7
|Малатия Беледийеспор
|2
|3
|8
|Бешикташ
|2
|3
|9
|Антальяспор
|2
|3
|10
|Анкарагюджю
|2
|2
|11
|Коньяспор
|2
|2
|12
|Кайсериспор
|2
|1
|13
|Галатасарай
|2
|1
|14
|Касимпаса
|2
|1
|15
|Генчлербирлиги
|1
|0
|16
|Истанбул ББ
|2
|0
|17
|Гёзтепе АС Измир
|2
|0
|18
|Газиантеп ББ
|1
|0