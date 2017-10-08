"Фенербахче" хочет приобрести защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги дейли блиндманчестер юнайтедфенербахче

"Фенербахче" хочет приобрести защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд попал в сферу интересов "Фенербахче", сообщает talkSport.

По информации ресурса, в турецком клубе уверены, что им удастся переманить игрока, так как он не получает в "МЮ" достаточное количество игрового времени.

Отметим, что летом 2018 года у Блинда истекает контракт с "красными дьяволами".

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