"Фенербахче" хочет приобрести защитника "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд попал в сферу интересов "Фенербахче", сообщает talkSport.
По информации ресурса, в турецком клубе уверены, что им удастся переманить игрока, так как он не получает в "МЮ" достаточное количество игрового времени.
Отметим, что летом 2018 года у Блинда истекает контракт с "красными дьяволами".
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|Команда
|М
|О
|1
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|7
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|2
|Кайсериспор
|7
|14
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|13
|4
|Гёзтепе АС Измир
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|13
|5
|Акхисар Беледийе ГС
|7
|13
|6
|Фенербахче
|7
|11
|7
|Аланьяспор
|7
|10
|8
|Истанбул ББ
|6
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|9
|Бурсаспор
|7
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|10
|Сивасспор
|7
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|Трабзонспор
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|Малатия Беледийеспор
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|Касимпаса
|7
|8
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|6
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|7
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