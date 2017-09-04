"Фенербахче" хочет заменить ван Перси российским форвардом

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"Фенербахче" хочет заменить ван Перси российским форвардом

"Фенербахче" недоволен голландским нападающим Робином ван Перси и ищет ему замену, сообщают российские СМИ.

Известно, что в качестве приоритетного варианта "канарейки" рассматривают форварда "Зенита" Артёма Дзюбу.

"Фенербахче" хочет арендовать игрока сборной России на один год.

Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

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