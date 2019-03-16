"Фенербахче" и "Бешикташ" побеждают в 26-м туре чемпионата Турции

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"Фенербахче" и "Бешикташ" побеждают в 26-м туре чемпионата Турции

Завершились шесть матчей 26-го тура чемпионата Турции. Победы одержали "Фенербахче", "Ризеспор", "Касымпаша", "Трабзонспор", "Антальяспор" и "Бешикташ", которые обыграли "Сивасспор", "Коньяспор", "Акхисар Беледие", "Эрзурумспор", "Аланьяспор" и "Гёзтепе" соответственно.

"Фенербахче" - "Сивасспор" - 2:1

Голы: Хурмаджи, 73 - 0:1, Сольдадо, 74 - 1:1, Экиджи, 86.

 

"Коньяспор" - "Ризеспор" - 0:2

Голы: Мурики, 2 - 0:1, Самудио, 68 - 0:2.

 

"Акхисар Беледие" - "Касымпаша" - 2:3

Голы: Койта, 7 - 0:1, Ману, 32 - 1:1, Бокила, 62 (пенальти) - 2:1, Халили, 87 - 2:2, Трезеге, 90 - 2:3.

 

"Эрзурумспор" - "Трабзонспор" - 0:1

Гол: Нвакаэме, 64 - 0:1.

 

"Антальяспор" - "Аланьяспор" - 3:0

Голы: Озмерт, 26 - 1:0, Дукара, 32 - 2:0, Силва, 48 - 3:0.

 

"Бешикташ" - "Гёзтепе" - 1:0

Гол: Йылмаз, 46 - 1:0.

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Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 25 57
2 Галатасарай Галатасарай 25 49
3 Бешикташ Бешикташ 26 47
4 Трабзонспор Трабзонспор 26 43
5 Коньяспор Коньяспор 26 35
6 Антальяспор Антальяспор 26 35
7 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 26 34
8 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 25 34
9 Сивасспор Сивасспор 26 34
10 Касимпаса Касимпаса 26 34
11 Аланьяспор Аланьяспор 26 34
12 Кайсериспор Кайсериспор 25 32
13 Фенербахче Фенербахче 26 31
14 Анкарагюджю Анкарагюджю 25 31
15 Бурсаспор Бурсаспор 25 28
16 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 26 27
17 BB Erzurumspor BB Erzurumspor 26 22
18 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 26 21
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