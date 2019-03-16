"Фенербахче" и "Бешикташ" побеждают в 26-м туре чемпионата Турции
Завершились шесть матчей 26-го тура чемпионата Турции. Победы одержали "Фенербахче", "Ризеспор", "Касымпаша", "Трабзонспор", "Антальяспор" и "Бешикташ", которые обыграли "Сивасспор", "Коньяспор", "Акхисар Беледие", "Эрзурумспор", "Аланьяспор" и "Гёзтепе" соответственно.
"Фенербахче" - "Сивасспор" - 2:1
Голы: Хурмаджи, 73 - 0:1, Сольдадо, 74 - 1:1, Экиджи, 86.
"Коньяспор" - "Ризеспор" - 0:2
Голы: Мурики, 2 - 0:1, Самудио, 68 - 0:2.
"Акхисар Беледие" - "Касымпаша" - 2:3
Голы: Койта, 7 - 0:1, Ману, 32 - 1:1, Бокила, 62 (пенальти) - 2:1, Халили, 87 - 2:2, Трезеге, 90 - 2:3.
"Эрзурумспор" - "Трабзонспор" - 0:1
Гол: Нвакаэме, 64 - 0:1.
"Антальяспор" - "Аланьяспор" - 3:0
Голы: Озмерт, 26 - 1:0, Дукара, 32 - 2:0, Силва, 48 - 3:0.
"Бешикташ" - "Гёзтепе" - 1:0
Гол: Йылмаз, 46 - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|25
|57
|2
|Галатасарай
|25
|49
|3
|Бешикташ
|26
|47
|4
|Трабзонспор
|26
|43
|5
|Коньяспор
|26
|35
|6
|Антальяспор
|26
|35
|7
|Джайкур Ризеспор
|26
|34
|8
|Малатия Беледийеспор
|25
|34
|9
|Сивасспор
|26
|34
|10
|Касимпаса
|26
|34
|11
|Аланьяспор
|26
|34
|12
|Кайсериспор
|25
|32
|13
|Фенербахче
|26
|31
|14
|Анкарагюджю
|25
|31
|15
|Бурсаспор
|25
|28
|16
|Гёзтепе АС Измир
|26
|27
|17
|BB Erzurumspor
|26
|22
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|26
|21