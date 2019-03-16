"Фенербахче" и "Бешикташ" побеждают в 26-м туре чемпионата Турции

Завершились шесть матчей 26-го тура чемпионата Турции. Победы одержали "Фенербахче", "Ризеспор", "Касымпаша", "Трабзонспор", "Антальяспор" и "Бешикташ", которые обыграли "Сивасспор", "Коньяспор", "Акхисар Беледие", "Эрзурумспор", "Аланьяспор" и "Гёзтепе" соответственно.

"Фенербахче" - "Сивасспор" - 2:1

Голы: Хурмаджи, 73 - 0:1, Сольдадо, 74 - 1:1, Экиджи, 86.

"Коньяспор" - "Ризеспор" - 0:2

Голы: Мурики, 2 - 0:1, Самудио, 68 - 0:2.

"Акхисар Беледие" - "Касымпаша" - 2:3

Голы: Койта, 7 - 0:1, Ману, 32 - 1:1, Бокила, 62 (пенальти) - 2:1, Халили, 87 - 2:2, Трезеге, 90 - 2:3.

"Эрзурумспор" - "Трабзонспор" - 0:1

Гол: Нвакаэме, 64 - 0:1.

"Антальяспор" - "Аланьяспор" - 3:0

Голы: Озмерт, 26 - 1:0, Дукара, 32 - 2:0, Силва, 48 - 3:0.

"Бешикташ" - "Гёзтепе" - 1:0

Гол: Йылмаз, 46 - 1:0.

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