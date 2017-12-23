"Фенербахче" и "Бешикташ" синхронно теряют очки в 17-м туре чемпионата Турции

В субботу в рамках 17-го тура чемпионата Турции состоялись три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Бурсаспор" – "Генчлербирлиги" - 1:1

Голы: Шкулетич, 52 - 0:1, Тити, 65 - 1:1.



"Сивасспор" – "Бешикташ" - 2:1

Голы: Рыбалка, 5 - 1:0, Негредо, 26 (пенальти) - 1:1, Гои-Би, 83 - 2:1.



"Коньяспор" – "Фенербахче" - 1:1

Голы: Шахинер, 58 - 1:0, Топал, 69 - 1:1.

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