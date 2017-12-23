"Фенербахче" и "Бешикташ" синхронно теряют очки в 17-м туре чемпионата Турции

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"Фенербахче" и "Бешикташ" синхронно теряют очки в 17-м туре чемпионата Турции

В субботу в рамках 17-го тура чемпионата Турции состоялись три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Бурсаспор" – "Генчлербирлиги" - 1:1

Голы: Шкулетич, 52 - 0:1, Тити, 65 - 1:1.


"Сивасспор" – "Бешикташ" - 2:1

Голы: Рыбалка, 5 - 1:0, Негредо, 26 (пенальти) - 1:1, Гои-Би, 83 - 2:1.


"Коньяспор" – "Фенербахче" - 1:1

Голы: Шахинер, 58 - 1:0, Топал, 69 - 1:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
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