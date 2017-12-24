"Фенербахче" и "Галатасарай" поборются за хавбека киевского "Динамо" Гармаша

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"Фенербахче" и "Галатасарай" поборются за хавбека киевского "Динамо" Гармаша

"Фенербахче" и "Галатасарай" проявляют интерес к полузащитнику киевского "Динамо" Денису Гармашу, сообщает Footboom.

По сведениям издания, оба клуба могут приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт хавбека с киевлянами истекает через полгода, поэтому "Динамо" может согласиться продать его в январе, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

Стоит отметить, что в начале декабря автомобиль Гармаша был обстрелян неизвестными.

В этом сезоне 27-летний Гармаш провел за "Динамо" 26 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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