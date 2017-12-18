"Фенербахче" и "Гёзтепе" побеждают в 16-м туре чемпионата Турции

В понедельник в рамках 16-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Фенербахче" и "Гёзтепе" синхронно одержали домашние победы над "Карабюкспором" и "Коньяспором" соответственно.

"Фенербахче" – "Карабюкспор" - 2:0

Голы: Топал, 56 - 1:0, Вальбуэна, 76 - 2:0.



"Гёзтепе" – "Коньяспор" - 1:0

Гол: Яхович, 43 (пенальти) - 1:0.

Не пропустите: "Башакшехир" и "Бешикташ" крупно побеждают в чемпионате Турции, "Галатасарай" потерпел поражение и потерял первое место. | http://soccernews.ru