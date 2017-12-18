"Фенербахче" и "Гёзтепе" побеждают в 16-м туре чемпионата Турции

Теги фенербахчегёзтепе ас измиркарабюкспорконьяспор

"Фенербахче" и "Гёзтепе" побеждают в 16-м туре чемпионата Турции

В понедельник в рамках 16-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Фенербахче" и "Гёзтепе" синхронно одержали домашние победы над "Карабюкспором" и "Коньяспором" соответственно.

"Фенербахче" – "Карабюкспор" - 2:0

Голы: Топал, 56 - 1:0, Вальбуэна, 76 - 2:0.


"Гёзтепе" – "Коньяспор" - 1:0

Гол: Яхович, 43 (пенальти) - 1:0. 

Не пропустите: "Башакшехир" и "Бешикташ" крупно побеждают в чемпионате Турции, "Галатасарай" потерпел поражение и потерял первое место. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
Полная таблица

топ-5 тегов