"Фенербахче" и "Коньяспор" закончили результативной ничьей
"Фенербахче" и "Коньяспором" закончили результативной ничьей (1:1).
В составе хозяев отличился полузащитник Жаилсон и российский защитник Роман Нойштедтер.
"Фенербахче" - "Коньяспор" - 1:1 (1:1).
Голы: Фофана, 36 - 0:1, Жаилсон, 45+1 - 1:1.
"Фенербахче" с 24 баллами расположился на 15 месте турнирной таблицы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12