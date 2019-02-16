"Фенербахче" и "Коньяспор" закончили результативной ничьей

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"Фенербахче" и "Коньяспор" закончили результативной ничьей

"Фенербахче" и "Коньяспором" закончили результативной ничьей (1:1).

В составе хозяев отличился полузащитник Жаилсон и российский защитник Роман Нойштедтер. 

"Фенербахче" - "Коньяспор" - 1:1 (1:1).

Голы: Фофана, 36 - 0:1, Жаилсон, 45+1 - 1:1.

"Фенербахче" с 24 баллами расположился на 15 месте турнирной таблицы. 

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