"Фенербахче" и "Спартак" могут обменяться игроками

"Фенербахче" и "Спартак" могут до закрытия летнего трансферного окна обменяться игроками, сообщает Takvim.

Турецкий клуб хочет заполучить защитника "красно-белых" Сердара Таски. В обратном направлении "канарейки" готовы отправить Романа Нойштедтера плюс определённую сумму в качестве доплаты.

Стоит отметить, что ранее Таски пытался подписать другой турецкий клуб - "Трабзонспор".

Не пропустите: Жулиано стал игроком "Фенербахче". | http://soccernews.ru