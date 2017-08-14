"Фенербахче" и "Спартак" могут обменяться игроками

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"Фенербахче" и "Спартак" могут обменяться игроками

"Фенербахче" и "Спартак" могут до закрытия летнего трансферного окна обменяться игроками, сообщает Takvim.

Турецкий клуб хочет заполучить защитника "красно-белых" Сердара Таски. В обратном направлении "канарейки" готовы отправить Романа Нойштедтера плюс определённую сумму в качестве доплаты.

Стоит отметить, что ранее Таски пытался подписать другой турецкий клуб - "Трабзонспор".

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