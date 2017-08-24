"Фенербахче" и загребское "Динамо" вылетели из Лиги Европы, "Лудогорец", АЕК, "Аполлон" и "Партизан" добыли путёвки в групповой этап

Завершились ещё шесть матчей четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы. Сенсационно вылетели из турнира "Фенербахче" и загребское "Динамо", пропустив в групповой этап "Вардар" и "Скендербеу". Также путёвки в следующий раунд добыли "Лудогорец", АЕК, "Аполлон" и "Партизан".

"Фенербахче" (Турция) – "Вардар" (Македония) - 1:2, первый матч - 0:2.

Голы: Нойштедтер, 61 - 1:0, Джигаури, 68 - 1:1, Глигоров, 90 - 1:2.

"Фенербахче": Камени, Шкртел, Нойштедтер, Кейбаши, Исла, Топал (Кесе, 75), Туфан, Потук (Шаэшуэ, 44), Дирар, Вальбуэна, ван Перси (Сольдадо, 58).

"Вардар": Гачевски, Новак, Брдаровски, Амбарцумян, Барсегян, Джигаури (Кояшевич, 84), Спировски, Блажевски (Муслиу, 62), Алвес, Николов, Велкоски (Глигоров, 73).



"Судува" (Литва) – "Лудогорец" (Болгария) - 0:0, первый матч - 0:2.

"Судува": Кардум, Живанович, Янкаускас, Славицкас, Хведукас (Леймонас, 75), Шврлюга, Янушаускас, Манзорро (Алтипармаковски, 60), Матулявичюс, Керла, Лаукжямис (Вежявичюс, 68).

"Лудогорец": Броун, Терзиев, Сисиньо, Пластун, Натанаэл, Кристалдо (Кешерю, 88), Саша (Кампаньяро, 90), Вура, Дяков, Лукоки (Жоао Пауло, 79), Абель.



"Скендербеу" (Албания) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 0:0, первый матч - 1:1.

"Скендербеу": Шехи, Яшаница, Османи (Музака, 90), Вангели, Соу (Дита, 86), Лятифи, Мици, Лиляй, Гавазай (Аденийи, 74), Нимага, Радаш.

"Динамо Загреб": Ливакович, Ррахмани, Сигали, Лецьякс (Ходжич, 85), Стоянович, Думбия, Моро (Гояк, 57), Фернандес, Энрикес (Фиолич, 67), Судани, Ольмо.

Удаление: Нимага (78).



АЕК (Греция) – "Брюгге" (Бельгия) - 3:0, первый матч - 0:0.

Голы: Христодулопулос, 27 (пенальти) - 1:0, Симойнш, 39 - 2:0, Алмейда, 90 - 3:0.

АЕК: Анестис, Чигринский, Чосич, Элдер Лопеш (Юханссон, 61), Враньеш, Христодулопулос (Родриго Гало, 78), Галанопулос, Симойнш, Манталос, Клонаридис (Алмейда, 67), Бакакис.

"Брюгге": Хорват, Энгельс, Де Бок, Паласиос (Колс, 46), Денсвил, Вормер, Накамба, Ванакен, Бонавентуре (Лимбомбе, 58), Диаби, Воссен (Рафаелов, 46).



"Мидтьюлланд" (Дания) – "Аполлон" (Кипр) - 1:1, первый матч – 2:3.

Голы: Хассан, 10 - 1:0, Шембри, 50 - 1:1.

"Мидтьюлланд": Хансен, Корчмар (Дуэлунд, 90), Хансен, Новак, Ремер (Викхейм, 77), Хассан (Краев, 63), Спарв, Борринг, Поульсен, Ниссен, Серлот.

"Аполлон": Вале, Жандер, Яколиш (Сардинеро, 73), Роберж, Алешандре (Питтас, 90), Сачетти, Кирьяку, Юсте, Жоау Педру, Маглица (Селайя, 77), Шембри.



"Видеотон" (Венгрия) – "Партизан" (Сербия) - 0:4, первый матч - 0:0.

Голы: Тавамба, 6 - 0:1, Сума, 24 - 0:2, Джурджевич, 35 - 0:3, Джурджевич, 87 - 0:4.

"Видеотон": Ковачик, Стопира, Него, Фиола, Юхас, Паткаи, Хаджич, Сульич (Сабо, 77), Лазович, Щепович (Марич, 62), Хенти (Гереши, 46).

"Партизан": Стойкович, Милетич, Остоич, Вуличевич, Бильер, Янкович (Пантич, 78), Милетич, Сума (Илич, 64), Радин, Тавамба (Джюричкович, 70), Джурджевич.

Удаление: Юхас (47).

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