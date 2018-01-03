"Фенербахче" интересуется форвардом "Арсенала"

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"Фенербахче" интересуется форвардом "Арсенала"

Нападающий лондонского "Арсенала" Оливье Жиру может продолжить карьеру в Турции, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в услугах 31-летнего француза заинтересован "Фенербахче", который ищет замену Робину ван Перси.

В этом сезоне Жиру сыграл за "Арсенал" 25 матчей и забил 7 голов.

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