"Фенербахче" интересуется форвардом "Арсенала"
Нападающий лондонского "Арсенала" Оливье Жиру может продолжить карьеру в Турции, сообщает The Sun.
По сведениям издания, в услугах 31-летнего француза заинтересован "Фенербахче", который ищет замену Робину ван Перси.
В этом сезоне Жиру сыграл за "Арсенал" 25 матчей и забил 7 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8