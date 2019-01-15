"Фенербахче" интересуется игроком сборной России

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов может перейти в турецкий клуб, передает Fotomac.

По данным издания, 31-летним игроком интересуется "Фенербахче". Клуб планирует подписать контракт с Кудряшовым до конца сезона с возможностью его продления ещё на один год.



Ранее сообщалось, что футболист должен стать игроком "Краснодара".

В текущем сезоне Кудряшов принял участие в девяти матчах за "Рубин". 10 января казанский клуб разорвал с ним контракт.

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