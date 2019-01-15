"Фенербахче" интересуется игроком сборной России
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов может перейти в турецкий клуб, передает Fotomac.
По данным издания, 31-летним игроком интересуется "Фенербахче". Клуб планирует подписать контракт с Кудряшовым до конца сезона с возможностью его продления ещё на один год.
Ранее сообщалось, что футболист должен стать игроком "Краснодара".
В текущем сезоне Кудряшов принял участие в девяти матчах за "Рубин". 10 января казанский клуб разорвал с ним контракт.
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|3
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|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
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|Оренбург
|16
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|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
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