"Фенербахче" интересуется Смоловым

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"Фенербахче" интересуется Смоловым

Форвард "Локомотива" Федор Смолов может перейти в турецкий клуб, сообщает TRT Spor.

По данным источника, "Фенербахче" сделал "железнодорожникам" официальное предложение о трансфере 30-летнего игрока.

Напомним, вторую часть сезона-2019/20 Смолов провел в аренде в "Сельте", отметившись 2 голами в 14 матчами Примеры. Клуб не стал выкупать права на форварда. 

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