"Фенербахче" интересуется защитником "Ливерпуля"

Фото инстаграм Константиноса Цимикаса

Левый защитник "Ливерпуля" Константинос Цимикас может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

По информации The Sun, на греческого фулбека нацелился "Фенербахче", который заинтересован в его аренде.

25-летний футболист, скорее всего, согласится на трансфер, чтобы получать больше игровой практики.

В прошлом сезоне Цимикас сыграл за "Ливерпуль" всего 7 матчей. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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