"Фенербахче" интересуется защитником "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов стал трансферной целью "Фенербахче", сообщает Milliyet.

По информации источника, турецкий клуб готов предложить за 30-летнего фулбека три миллиона евро.

В этом сезоне Денисов сыграл за "Локомотив" всего 8 матчей. Его контракт с "железнодорожниками" истекает летом 2018 года.

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