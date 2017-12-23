"Фенербахче" интересуется защитником "Локомотива"

Теги локомотив москвафенербахчевиталий денисов

"Фенербахче" интересуется защитником "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов стал трансферной целью "Фенербахче", сообщает Milliyet.

По информации источника, турецкий клуб готов предложить за 30-летнего фулбека три миллиона евро.

В этом сезоне Денисов сыграл за "Локомотив" всего 8 матчей. Его контракт с "железнодорожниками" истекает летом 2018 года.

Не пропустите: "Шахтёр" отказался продавать Марлоса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов