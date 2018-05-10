"Фенербахче" интересуется защитником "Локомотива"

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"Фенербахче" интересуется защитником "Локомотива"

"Фенербахче" хочет подписать защитника "Локомотива" Неманью Пейчиновича, сообщает Спортски Журнал.

По информации источника, стороны уже начали переговоры о переходе 30-летнего серба в турецкий клуб.

Напомним, что контракт Пейчиновича с "Локомотивом" истекает по окончании сезона, поэтому он может присоединиться к "Фенербахче" бесплатно.

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