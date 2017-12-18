"Фенербахче" – "Карабюкспор" - 2:0 (обзор)

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"Фенербахче" – "Карабюкспор" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура чемпионата Турции между "Фенербахче" и "Карабюкспором".

Не пропустите: "Фенербахче" и "Гёзтепе" побеждают в 16-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
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