"Фенербахче", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги" вышли в четвертьфинал Кубка Турции
Завершились три ответных матча 1/8 финала Кубка Турции. Путевки в четвертьфинал завоевали "Фенербахче", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги".
"Истанбулспор" - "Фенербахче" - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:2
Гол: Жулиано, 89 - 0:1
"Бурсаспор" - "Генчлербирлиги" - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:2
Голы: Шкулетич, 19 - 0:1, Агу, 33 - 1:1, Эрдоган, 49 - 2:1
"Трабзонспор" - "Коньяспор" - 1:1 (0:1) - первый матч - 0:1
Голы: Шахинер, 24 - 0:1, Родальега, 80 - 1:1
Не пропустите: Кравец стал игроком "Кайсериспора". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси - лучший игрок первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги
-
Роналду: "В "Реале" меня каждый день кормят завтраками"
-
За первой победой в новом году: "Челси" сразится с "Норвичем" в переигровке Кубка Англии
-
Каталонское дерби в Кубке Испании: "Эспаньол" принимает "Барселону"
Лента новостей
-
"Кардифф" арендует Груйича у "Ливерпуля"
-
ЦСКА интересуется бразильцем Додо
-
"Ростов" продлит контракт с Калачевым
-
Виктория Боня - новая подруга Маруана Феллаини
-
Маскерано уйдет из "Барселоны" в конце января
-
Рафинья может перейти в "Интер" за 35 миллионов евро
-
Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Форвард "Интера" Эдер может перейти в "Зенит" в обмен на Дриусси
-
Восемь игроков "Барселоны" вошли в символическую сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Месси - лучший игрок первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Бартра может покинуть дортмундскую "Боруссию"
-
Иванов: "Урал" готов купить Месси, если его продадут за миллион рублей"
-
Хайнкес: "Рибери и Роббена нельзя недооценивать"
-
Бердыев: "Хотел видеть в "Рубине" Полоза, Ерохина и Кузяева"
-
Иванов: "Шатову надо обязательно играть"
-
Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги
-
"Атлетик" продлил Уильямса
-
"Интер" форсирует трансфер Рамиреса
-
Конте прокомментировал возможный уход Батшуайи
-
Цакташ покидает "Рубин"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8