"Фенербахче", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги" вышли в четвертьфинал Кубка Турции

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"Фенербахче", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги" вышли в четвертьфинал Кубка Турции

Завершились три ответных матча 1/8 финала Кубка Турции. Путевки в четвертьфинал завоевали "Фенербахче", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги".

"Истанбулспор" - "Фенербахче" - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:2
Гол: Жулиано, 89 - 0:1

"Бурсаспор" - "Генчлербирлиги" - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:2
Голы: Шкулетич, 19 - 0:1, Агу, 33 - 1:1, Эрдоган, 49 - 2:1

"Трабзонспор" - "Коньяспор" - 1:1 (0:1) - первый матч - 0:1
Голы: Шахинер, 24 - 0:1, Родальега, 80 - 1:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
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