"Фенербахче" купил экс-хавбека сборной Бразилии
"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Марселя" Луиса Густаво.
Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
Густаво выступал за "Марсель" с июля 2017 года, сыграл 98 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.
С 2011 по 2016 год хавбек защищал цвета сборной Бразилии. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|Фенербахче
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|Анкарагюджю
|3
|5
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|Трабзонспор
|2
|4
|7
|Бешикташ
|3
|4
|8
|Галатасарай
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|2
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|Газиантеп ББ
|2
|3
|14
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|1
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|0