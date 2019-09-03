"Фенербахче" купил экс-хавбека сборной Бразилии

"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Марселя" Луиса Густаво.

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

Густаво выступал за "Марсель" с июля 2017 года, сыграл 98 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

С 2011 по 2016 год хавбек защищал цвета сборной Бразилии. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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