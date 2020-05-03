"Фенербахче" может возглавить украинский тренер
Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к главному тренеру будапештского "Ференцвароша" украинцу Сергею Реброву, сообщает портал Fotospor.
По сведениям издания, руководство турецкого клуба рассматривает кандидатуру украинца в качестве замены нынешнему наставнику Эрсуну Яналу.
"Ребров прервал доминирование Луческу в чемпионате Украины. Он дважды выиграл титул чемпиона Украины с "Динамо" и подтолкнул Луческу к отъезду в "Зенит", - говорится в отчете скаутов турецкого клуба.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ференцварош" под руководством 45-летнего Реброва стал чемпионом Венгрии. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Трабзонспор
|26
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|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22