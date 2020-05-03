"Фенербахче" может возглавить украинский тренер

Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к главному тренеру будапештского "Ференцвароша" украинцу Сергею Реброву, сообщает портал Fotospor.

По сведениям издания, руководство турецкого клуба рассматривает кандидатуру украинца в качестве замены нынешнему наставнику Эрсуну Яналу.

"Ребров прервал доминирование Луческу в чемпионате Украины. Он дважды выиграл титул чемпиона Украины с "Динамо" и подтолкнул Луческу к отъезду в "Зенит", - говорится в отчете скаутов турецкого клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ференцварош" под руководством 45-летнего Реброва стал чемпионом Венгрии. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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