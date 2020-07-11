"Фенербахче" нацелился на Дзюбу

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"Фенербахче" нацелился на Дзюбу

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в Турции, сообщает Takvim.

По сведениям издания, "Фенербахче" ищет опытного нападающего и всерьёз рассматривает кандидатуру 31-летнего россиянина.

Напомним, что в конце июля Дзюба может стать свободным агентом, однако питерский клуб хочет продлить с ним контракт.

В текущем сезоне игрок провёл за "Зенит" 33 матча, забил 18 голов и сделал 16 ассистов. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

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