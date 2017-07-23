"Фенербахче" нацелился на Это′О

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"Фенербахче" нацелился на Это′О

Форвард "Антальяспора" Самуэль Это′О попал в сферу интересов "Фенербахче", сообщает Fanatik.

По информации ресурса, стамбульский клуб готов включить в сделку нападающего Аатифа Шаэшуэ.

В прошлом сезоне Это′О сыграл 30 матчей и отметился 18 голами.

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Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Касимпаса 34 43
10 Коньяспор 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Кайсериспор 34 38
15 Бурсаспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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