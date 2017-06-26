"Фенербахче" нацелился на форварда "Шахтёра"

Нападающий "Шахтёра" Факундо Феррейра попал в сферу интересов "Фенербахче", сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб предлагает за 26-летнего аргентинца три миллиона евро и нигерийского форварда Эммануэля Эменике.

В минувшем сезоне Феррейра сыграл за "Шахтёр" 28 матчей, забил 16 голов и сделал 2 результативных передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

Не пропустите: Вот так бы выглядел сегодняшний "Шахтер", не продавай он своих лидеров. | http://soccernews.ru