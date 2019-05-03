"Фенербахче" нацелился на игрока "Динамо"

Теги динамо москвафенербахчежоаозиньотрансферы

"Фенербахче" нацелился на игрока "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Жоаозиньо может продолжить карьеру в Турции, сообщает Hurriyet.

По информации источника, 30-летний бразилец летом может оказаться в "Фенербахче". "Канарейки" уже контактируют с агентом футболиста Леонардо Корначини.

Напомним, что контракт хавбека с "бело-голубыми" истекает по окончании текущего сезона, после чего он станет свободным агентом.

Жоаозиньо выступает за "Динамо" с 2018 года, сыграл 27 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Динамо" определилось с приоритетными трансферными целями на лето. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса

Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 26 57
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
6 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
7 Оренбург Оренбург 26 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 26 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов