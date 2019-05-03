"Фенербахче" нацелился на игрока "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Жоаозиньо может продолжить карьеру в Турции, сообщает Hurriyet.
По информации источника, 30-летний бразилец летом может оказаться в "Фенербахче". "Канарейки" уже контактируют с агентом футболиста Леонардо Корначини.
Напомним, что контракт хавбека с "бело-голубыми" истекает по окончании текущего сезона, после чего он станет свободным агентом.
Жоаозиньо выступает за "Динамо" с 2018 года, сыграл 27 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
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