"Фенербахче" нацелился на полузащитника "Шахтёра"

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"Фенербахче" нацелился на полузащитника "Шахтёра"

Полузащитник "Шахтёра" Бернард попал в сферу интересов "Фенербахче", сообщают украинские СМИ.

"Канарейки" в виду провального старта сезона ищут игроков, способных усилить команду, и хавбек "горняков" является одним из вариантов.

Сумма возможного трансфера неизвестна. Контракт Бернарда с "Шахтёром" истекает летом 2018 года.

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