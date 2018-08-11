"Фенербахче" нацелился на защитника "Боруссии"

"Фенербахче" нацелился на защитника дортмундской "Боруссии" Эмера Топрака, сообщает Fotomaç.

По информации источника, "канарейки" заинтересованы в аренде 29-летнего футболиста сроком на один сезон.

Топрак перебрался в "Боруссию" прошлым летом, сыграл 36 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Фенербахче" не отпустит Соузу в "Зенит". | http://soccernews.ru