"Фенербахче" нацелился на защитника "Боруссии"

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"Фенербахче" нацелился на защитника "Боруссии"

"Фенербахче" нацелился на защитника дортмундской "Боруссии" Эмера Топрака, сообщает Fotomaç.

По информации источника, "канарейки" заинтересованы в аренде 29-летнего футболиста сроком на один сезон.

Топрак перебрался в "Боруссию" прошлым летом, сыграл 36 матчей и сделал 2 ассиста.

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