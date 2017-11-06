"Фенербахче" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Фенербахче" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

"Фенербахче" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Люку Шоу, сообщает Sport Witness.

По информации источника, турецкий клуб уже вступил в переговоры с "красными дьяволами" по поводу трансфера 22-летнего фулбека, который недоволен количеством игровой практики.

В этом сезоне Шоу сыграл за "МЮ" всего 2 матча в рамках Кубка Лиги.

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