"Фенербахче" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fanatik, в услугах аргентинца заинтересован "Фенербахче", который планирует арендовать игрока.

Отмечается, что Рохо не входит в планы Моуринью на новый сезон.

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