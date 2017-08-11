"Фенербахче" нацелился на защитника "Зенита"

Защитник питерского "Зенита" Луиш Нету попал в сферу интересов "Фенербахче", сообщает Sporx.

По информации источника, турецкий клуб уже сделал запрос о трансфере 29-летнего португальца. Сумма возможной сделки оценивается в четыре миллиона евро.

Стоит отметить, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не против расставания с Нету, который в стартовавшем сезоне сыграл пять матчей.

Не пропустите: Сольдадо прибыл в расположение "Фенербахче". | http://soccernews.ru