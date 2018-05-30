"Фенербахче" намерен перехватить трансферную цель "Милана"

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"Фенербахче" намерен перехватить трансферную цель "Милана"

"Фенербахче" намерен перехватить трансферную цель "Милана" в лице полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя.

Как сообщает Fanatik, турецкий клуб готов составить конкуренцию "россонери" в борьбе за 29-летнего хорвата, который через месяц станет свободным агентом.

В минувшем сезоне Бадель сыграл за "Фиорентину" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

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