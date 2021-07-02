"Фенербахче" назвал имя нового главного тренера

Фото: сайт "Фенербахче"/Автор неизвестен

Новым главным тренером стамбульского "Фенербахче" назначен Витор Перейра, сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Португальский специалист подписал соглашение до лета 2013 года. Он ранее уже тренировал клуб с 2015 по 2015 годы.

52-летний Перейра также работал с "Аррифаненсе", "Санжуаненси", "Спортингом" из Эшпинью, "Санта-Кларой", "Порту", "Аль-Ахли", "Олимпиакосом", "Мюнхеном 1860" и "Шанхай СИПГ".

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