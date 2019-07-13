"Фенербахче" не будет покупать Озила

"Фенербахче" отказался от покупки хавбека "Арсенала" Месута Озила.

Как сообщает The Independent, турецкий клуб финансово не сможет потянуть трансфер игрока.

Контракт Озила с клубом действует до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. На данный момент игрок получает около 350 тысяч евро в неделю.

Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.

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